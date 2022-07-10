ВВС Израиля нанесли не менее 8 ракетных ударов по аэропорту Дамаска, невзирая на предупреждение РФ

Сегодня ночью аэропорт Меззе, расположенный в окрестностях Дамаска, подвергся мощным ракетным ударам со стороны израильских ВВС. Согласно представленным данным, в результате пуска как минимум восьми крылатых ракет израильскими боевыми самолетами, семь из них успешно достигли своих целей.

После недавних воздушных ударов Израиля, в результате которых очень серьезно пострадал Международный аэропорт Дамаска, российская сторона потребовала от Израиля объяснений касательно нанесения ударов по воздушной гавани и предупредила Иерусалим о недопустимости таких действий в будущем. Тем не менее, в результате новой израильской атаки, нападению подвергся другой аэропорт, и также как и в предыдущем случае, по меньшей мере 7 ракет достигли своих целей на земле. В результате ударов имеются потери и разрушения, однако, к настоящему моменту какие-либо иные подробности отсутствуют.

На представленных видеокадрах можно увидеть момент налета израильской авиации на сирийскую столицу. На одном из них заметно успешную работу сирийских средств противовоздушной обороны.

«Сегодня в 00:32 израильский противник провел воздушную атаку ракетными очередями со стороны оккупированных сирийских Голан по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск. Часть ракет была сбита, но еще семь нанесли некоторый материальный ущерб», – сказано в источнике.

Российская сторона пока что не прокомментировала израильскую атаку на Дамаск.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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