Российские танки Т-90 в открытом бою уничтожили до 20 турецких танков M60 в Сирии

Сегодня, 10:34

0

Image 16+
Российские танки Т-90 в открытом бою уничтожили до 20 турецких танков M60 в Сирии

Российские боевые танки Т-90 при прямом столкновении с турецкими танками М60 в Сирии смогли уничтожить до 20 единиц техники противника. Несмотря на то, что Турция продолжает заявлять о полном превосходстве своего танкового вооружения над российской техникой, было выявлено, что за период военных противостояний в Сирии Анкара могла потерять до 20 своих боевых машин, которые в столкновениях проиграли российским Т-90. Об этом пишет «Avia.pro».

Согласно подсчетам военных журналистов, которые имеют в своем распоряжении многочисленные фотографии побитых турецких тяжелобронированных машин, все заявления Турции о непобедимости своей танковой техники являются большим преувеличением. За последние месяцы 2020 года Анкара потеряла до 20 единиц танков М60, которые не перенесли встречи с российскими Т-90 на открытой местности — это подтверждают фотографии с запечатленными изуродованными турецкими танками.

Известно, что часть турецких боевых машин была уничтожена ударами САА ещё до того, как вступила в бой, однако и в бою танки M60 зарекомендовали себя ничуть не лучше – тяжёлые российские Т-90 устроили им полный разгром. Аналитики отмечают, что на территории Сирии турецкая армия и джихадисты могли потерять до 40% переброшенных в Сирию танков — причём большинство потерь вероятно произошло в первые же дни противостояния. Главной причиной такого масштабного разгрома турецких танков эксперты называют слабую броню М60, а также некоторые другие уязвимости, которыми и воспользовалась сирийская армия и российские военные.

«В городе Кансафра, в Джабаль Аль-Завия, регион Идлиб, количество турецких танков M60TM, уничтоженных сирийской арабской армией, составило почти два десятка. Во всех случаях уничтожения танков в Сирии доказано, что система APS не сработала, хотя машина находилась в эксплуатации, броня легко пробивалась. Турция продолжает опровергать серьёзные потери своей бронетехники в Сирии, однако многочисленные фото и видео-доказательства опровергают утверждения Анкары о неуязвимости своей танковой техники», - сообщили эксперты издания «DatViet».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российские танки Т-90 в открытом бою уничтожили до 20 турецких танков M60 в Сирии

Сегодня, 10:34

На авиабазе Хмеймим ВКС России в Сирии обнаружили странный летательный аппарат

Сегодня, 08:34

20 ударных БПЛА Bayraktar ВВС Турции одновременно атаковали российский ЗРПК «Панцирь-С1»

Вчера, 15:09

Турция нанесла артиллерийские удары по району российской военной базы в Сирии

6-03-2021, 09:59

Американская подлодка пыталась потопить российские военные корабли у берегов Сирии

2-03-2021, 09:54

При ударах США по иранской военной базе в Сирии 70% снарядов в цель не попали

2-03-2021, 01:34

При ударах США по иранской военной базе в Сирии 70% бомб не попали в цель

1-03-2021, 13:19

Су-57 вновь могут отправить в Сирию весной

25-02-2021, 09:54

Истребители ВКС РФ нанесли серию ударов по сирийской провинции Идлиб

24-02-2021, 10:09

Американцы построили военную базу на границе Сирии и Турции

23-02-2021, 19:19

«Борьбой с ИГИЛ» США прикрывают провал своей ближневосточной политики

22-02-2021, 16:44

Истребитель ВКС России случайно атаковал проиранских ополченцев в Сирии

20-02-2021, 00:59

Лаврентьев считает, что Россия видит готовность к установлению спокойствия в Идлибе

17-02-2021, 17:24

На авиабазе Хмеймим в Сирии замечен легендарный российский комплекс 1Л222М

16-02-2021, 10:24

Стало известно о насыщенной системе ПВО на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии

14-02-2021, 10:39

Байден рискует ввязаться в конфликт с Россией в Сирии

12-02-2021, 18:34

Турецкие военнослужащие оказались причастными к новому удару по российской авиабазе Хмеймим в Сирии

12-02-2021, 17:14

Армия Сирии нанесла удар тактической ракетой по району турецких военных в Тархине

11-02-2021, 10:09

Сирия подозревает Турцию в передаче данных боевикам с беспилотников Bayraktar

9-02-2021, 00:59

Венные США начали возводить свою авиабазу в Сирии

9-02-2021, 00:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров