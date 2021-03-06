Российские танки Т-90 в открытом бою уничтожили до 20 турецких танков M60 в Сирии

Российские боевые танки Т-90 при прямом столкновении с турецкими танками М60 в Сирии смогли уничтожить до 20 единиц техники противника. Несмотря на то, что Турция продолжает заявлять о полном превосходстве своего танкового вооружения над российской техникой, было выявлено, что за период военных противостояний в Сирии Анкара могла потерять до 20 своих боевых машин, которые в столкновениях проиграли российским Т-90. Об этом пишет «Avia.pro».

Согласно подсчетам военных журналистов, которые имеют в своем распоряжении многочисленные фотографии побитых турецких тяжелобронированных машин, все заявления Турции о непобедимости своей танковой техники являются большим преувеличением. За последние месяцы 2020 года Анкара потеряла до 20 единиц танков М60, которые не перенесли встречи с российскими Т-90 на открытой местности — это подтверждают фотографии с запечатленными изуродованными турецкими танками.

Известно, что часть турецких боевых машин была уничтожена ударами САА ещё до того, как вступила в бой, однако и в бою танки M60 зарекомендовали себя ничуть не лучше – тяжёлые российские Т-90 устроили им полный разгром. Аналитики отмечают, что на территории Сирии турецкая армия и джихадисты могли потерять до 40% переброшенных в Сирию танков — причём большинство потерь вероятно произошло в первые же дни противостояния. Главной причиной такого масштабного разгрома турецких танков эксперты называют слабую броню М60, а также некоторые другие уязвимости, которыми и воспользовалась сирийская армия и российские военные.

«В городе Кансафра, в Джабаль Аль-Завия, регион Идлиб, количество турецких танков M60TM, уничтоженных сирийской арабской армией, составило почти два десятка. Во всех случаях уничтожения танков в Сирии доказано, что система APS не сработала, хотя машина находилась в эксплуатации, броня легко пробивалась. Турция продолжает опровергать серьёзные потери своей бронетехники в Сирии, однако многочисленные фото и видео-доказательства опровергают утверждения Анкары о неуязвимости своей танковой техники», - сообщили эксперты издания «DatViet».