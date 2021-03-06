На авиабазе Хмеймим ВКС России в Сирии обнаружили странный летательный аппарат

Сегодня, 08:34

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На авиабазе Хмеймим ВКС России в Сирии обнаружили странный летательный аппарат

Авторы издания The Drive сообщили о том, что на военной базе России Хмеймим, расположенной в Сирии, был замечен очень странный летательный аппарат. Об этом сообщает «Avia.pro».

В Сеть попали спутниковые снимки военной авиабазы России, которые привлекли особое внимание экспертов. Они заметили, что на территории базы находится неопознанный летательный аппарат, которого нет на вооружении России и Сирии. Есть предположения, что спутникам удалось запечатлеть новый беспилотник.

«На российской военной базе в Сирии был замечен необычный образец двухмоторного легкого самолета Diamond DA42 австрийской конструкции. Долгое время он был учебным и частным самолетом, однако позже он был модернизирован до уровня самолета-разведчика. Оператором аппарата могут являться сотрудники Федеральной службы безопасности РФ», - сообщают авторы издания.

На фотографиях виден непосредственно летательный аппарат, который является чем-то средним между БПЛА и легкомоторным самолетом. Как именно он появился на авиабазе Хмеймим – пока неизвестно.

Западные эксперты считают, что этим аппаратом может быть самолет DA42, который используется российской ФСБ.

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