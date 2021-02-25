Американская подлодка пыталась потопить российские военные корабли у берегов Сирии

У побережья Сирии американская подлодка «USS John Warner» типа «Вирджиния» пыталась потопить российские военные корабли.

Как сообщил источник, в 2018 году командование флота ВМС США хотело отдать приказ об уничтожении российских кораблей, которые находились в водах Сирии.

Американцы планировали нанести удар с подводной лодки «USS John Warner», которая подошла специально для этой операции к территориальным водам Сирии.

Приказ об атаке был бы отдан в случае, если Россия ответила бы на авиаудар США по Сирии в апреле 2018 года, об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на осведомленный источник.

Стоит отметить, что недалеко от Сирии в тот период действительно была замечена американская субмарина USS John Warner. Российские эксперты уверены, что в случае реальной угрозы безопасности российским военным, удар был нанесен не только по ударной группе НАТО во главе с кораблями ВМС США. Высока вероятность того, что это спровоцировало бы удар России по территории Америки. Это понимают в Вашингтоне, поэтому американцы избегают прямого военного противостояния с Россией.