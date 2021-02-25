При ударах США по иранской военной базе в Сирии 70% снарядов в цель не попали

Авианалет США по проиранским формированиям в Сирии мог быть значительно более разрушительным – такое предположение выдвинули эксперты после анализа спутниковых снимков с места разрушения. Основное здание базы осталось целым, а выпущенные снаряды упали всего в 100 метрах от него, передает «Avia.pro».

По предположению экспертов, американские бомбы изначально нацеливались по координатам орбитальных спутников, однако затем почему-то получили сбой. Не исключено, что ракеты попали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы, которые могли быть как российские, так и сирийские. Известно, что из 7 выпущенных 500-футовых бомб только 2 смогли достичь цели, однако не повредили стратегическую инфраструктуру, и не нанесли критический урон.

«Вполне вероятно, что атака США была частично отражена российскими РЭБ, хотя они и не расположены непосредственно в той зоне. Но если учитывать, что радары С-400 обнаруживают цели на значительном расстоянии, не исключено, что Россия смягчила атаку США на иранскую военную базу», - предположили эксперты.

Аналитики не исключают и возможного вмешательства России, которая может начать ликвидацию самолетов ВВС США, если они снова появятся в сирийской зоне.