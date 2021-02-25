При ударах США по иранской военной базе в Сирии 70% бомб не попали в цель

Сегодня, 13:19

Анна Лисова

0

Image 16+
При ударах США по иранской военной базе в Сирии 70% бомб не попали в цель

Большинство бомб, которые были сброшены в Сирии на позиции боевиков, поддерживаемых Ираном, не взорвались. Об этом сообщили западные СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, передает Вечерний курьер

Удары американская авиация в Сирии провела 26 февраля по прямому указанию президента США Джозефа Байдена. Как заявили в США, эта операция была предпринята в ответ на боевые операции которые устроили боевики против американских военных и союзных им сил в Иране. 

В США подчеркнули, что были уничтожены объекты боевиков, в том числе и на границе Сирии, используемые боевиками в том числе для пересечения ирано-сирийской границы. 

Но в СМИ попала информация о том, что большинство 7 500-фунтовых авиабомб производства США не попали по заданным целям. Это доказывают и спутниковые снимки. Судя по полученным данным, только две из семи выпущенных бомб поразили цели. Поэтому некоторые важные объекты были лишь немного повреждены осколками. Уничтожить удалось лишь несколько передвижных бытовок, что вряд ли нанесло существенный урон. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

При ударах США по иранской военной базе в Сирии 70% бомб не попали в цель

Сегодня, 13:19

Су-57 вновь могут отправить в Сирию весной

25-02-2021, 09:54

Истребители ВКС РФ нанесли серию ударов по сирийской провинции Идлиб

24-02-2021, 10:09

Американцы построили военную базу на границе Сирии и Турции

23-02-2021, 19:19

«Борьбой с ИГИЛ» США прикрывают провал своей ближневосточной политики

22-02-2021, 16:44

Истребитель ВКС России случайно атаковал проиранских ополченцев в Сирии

20-02-2021, 00:59

Лаврентьев считает, что Россия видит готовность к установлению спокойствия в Идлибе

17-02-2021, 17:24

На авиабазе Хмеймим в Сирии замечен легендарный российский комплекс 1Л222М

16-02-2021, 10:24

Стало известно о насыщенной системе ПВО на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии

14-02-2021, 10:39

Байден рискует ввязаться в конфликт с Россией в Сирии

12-02-2021, 18:34

Турецкие военнослужащие оказались причастными к новому удару по российской авиабазе Хмеймим в Сирии

12-02-2021, 17:14

Армия Сирии нанесла удар тактической ракетой по району турецких военных в Тархине

11-02-2021, 10:09

Сирия подозревает Турцию в передаче данных боевикам с беспилотников Bayraktar

9-02-2021, 00:59

Венные США начали возводить свою авиабазу в Сирии

9-02-2021, 00:54

Военные из США скрылись от российского военного патруля в Сирии

5-02-2021, 13:34

Прибывшие с подкреплением турецкие танки в Сирии были уничтожены ударами российских ВКС

5-02-2021, 13:04

Военные РФ уничтожили в Сирии турецкие танки и бронеавтомобили

4-02-2021, 10:14

В Сирии произошло столкновение между военными из Ирана и России

2-02-2021, 21:54

Россия ответила на провокации Турции, перебросив больше вооружения в Сирию

1-02-2021, 12:04

Уничтоженный в Сирии американский бронетранспортер попал на видео

31-01-2021, 12:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров