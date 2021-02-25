При ударах США по иранской военной базе в Сирии 70% бомб не попали в цель

Большинство бомб, которые были сброшены в Сирии на позиции боевиков, поддерживаемых Ираном, не взорвались. Об этом сообщили западные СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, передает Вечерний курьер .

Удары американская авиация в Сирии провела 26 февраля по прямому указанию президента США Джозефа Байдена. Как заявили в США, эта операция была предпринята в ответ на боевые операции которые устроили боевики против американских военных и союзных им сил в Иране.

В США подчеркнули, что были уничтожены объекты боевиков, в том числе и на границе Сирии, используемые боевиками в том числе для пересечения ирано-сирийской границы.

Но в СМИ попала информация о том, что большинство 7 500-фунтовых авиабомб производства США не попали по заданным целям. Это доказывают и спутниковые снимки. Судя по полученным данным, только две из семи выпущенных бомб поразили цели. Поэтому некоторые важные объекты были лишь немного повреждены осколками. Уничтожить удалось лишь несколько передвижных бытовок, что вряд ли нанесло существенный урон.