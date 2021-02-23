Су-57 вновь могут отправить в Сирию весной

Сегодня, 09:54

Анна Лисова

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Су-57 вновь могут отправить в Сирию весной

Уже весной Россия может направить в Сирию серийную версию истребителя Су-57. 

В Сирии он пройдет ряд испытаний, сообщает информационный ресурс Аvia.pro

О том, какие именно будут проводиться испытания, Минобороны РФ не сообщает. Предположительно, новейший российский истребитель будет привлекаться к нанесению ударов по позициям джихадистов в районах, которые они все еще удерживают. По сути, может пройти проверка боевых качеств и технических характеристик в условиях реальных военных действий. 

Официально информацию о том, когда Су-57 будет переброшен в Сирию, российское оборонное ведомство не сообщило. Но ранее в Минобороны говорили о том, что испытания этого истребителя в 2021 году продолжатся. В планах протестировать внутрифюзеляжные отсеки оружия. 

Стоит отметить, что за счет внутрифюзеляжных отсеков для оружия Су-57 стал менее заметным для радаров. К тому же такое решение позволяет спрятать вооружение от противника. 

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