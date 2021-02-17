Истребитель ВКС России случайно атаковал проиранских ополченцев в Сирии

Сегодня, 00:59

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Истребитель ВКС России случайно атаковал проиранских ополченцев в Сирии

Эксперты сирийского информационного агентства «Зайтун» сообщили об атаке истребителя ВКС России проиранских ополченцев в Сирии. По утверждению журналистов, данный инцидент стал следствием ошибки, которая унесла за собой жизни несколько солдат. Об этом пишет «Avia.pro».

Серьезное столкновение между российскими и иранскими военными произошло к востоку от города Ракка — истребитель ВКС России ошибочно нанёс серию воздушных ударов по группе иранских военнослужащих и проиранских ополченцев. От неожиданной атаки погибло несколько солдат, и около 10 человек получили серьезные ранения. В ответ на внезапную бомбардировку иранские силы атаковали группу российский военных — предположительно, этот инцидент обошелся без жертв с обеих сторон. 

«В окрестностях города Маадан Атик к востоку от Ракки произошли столкновения между поддерживаемыми Россией ополченцами Национальной обороны и ополченцами Иранской революционной гвардии. Противостояние случилось после того, как столкновения между двумя сторонами произошли после того, как российский боевой самолёт нанес удар по месту нахождения ополченцев Фатемийун недалеко от иранских сил в пустыне Маадан. Вследствие ошибки российских военнослужащих были убиты 2 ополченца», - значится в публикации «Зайтун».

Предположительно, ошибочный авиаудар российского истребителя произошёл из-за того, что военнослужащие РФ приняли иранских военных за террористическую ячейку «Игил». Известно, что в последние 3 недели конфронтация между российскими военными и иранскими силами на территории Сирии очень сильно возросла — в частности, Иран и Дамаск ранее принудили российских военных покинуть авиабазу Т4.

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