Стало известно о насыщенной системе ПВО на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии

Автор блога Analisis Militares рассказал о насыщенной системе ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Он отметил, что вооружение российские военные разместили на авиабазе так, чтобы обеспечивать максимально эффективную защиту, пишет «Военное обозрение ».

На инфографике, которую опубликовал испанский эксперт, показано, какие территории находятся под защитой вооружения, размещенного на российской авиабазе.

В частности, на авиабазе развернуты ЗРПК «Панцирь-С1». В их задачу входит обеспечивать прикрытие от беспилотников и ракет на близком расстоянии.

Не так давно боевиками была предпринята попытка атаковать российскую авиабазу, но комплексы ПВО и ПРО, установленные там, успешно отразили эту атаку. Были уничтожены все ракеты, выпущенные по авиабазе.

«Панцирь-С1», отмечает эксперт, достаточно хорошо показали себя в Сирии. Они успешно защищают базу от атак реактивными системами залпового огня, которые боевики часто применяют в атаках по сирийской провинции Идлиб.

На авиабазе Хмеймим размещен и ЗРК «Тор-М2». Этот комплекс также проходит в Сирии проверку в условиях реальных боевых действий. Эксперты отмечали, что «Тор» был переброшен в Сирию, поскольку «Панцири» не всегда могли справиться с отражением атак. Но они появились там лишь для того, чтобы пройти испытания, отмечает эксперт.