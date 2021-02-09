Турецкие военнослужащие оказались причастными к новому удару по российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Новый ракетный удар попытались нанести военнослужащие Турции, дислоцированные на территории Сирийской Арабской Республики, по территории авиабазы Хмеймим в Латакии, на которой расположена боевая техника, принадлежащая Вооруженным силам Российской Федерации. Широкомасштабный обстрел ракетами осуществлялся несколько дней назад, но он оказался безуспешным. Для выполнения этого удара турецкие боевики использовали против российской авиационной базы свои системы РСЗО большой дальности.

Вполне вероятно, что турецкими военнослужащими в этот раз применялись боевые комплексы TRG-300 Kasirga. Данные вооружения изготавливаются в Турции. Такое грозное оружие может эффективно ликвидировать любые неприятельские цели на расстоянии до 120 км. Наблюдатели выложили информацию, что подобные системы прибыли на территорию Сирийской Арабской Республики вместе с конвоем, который переброшен из Турции.

Эксперты по вооружениям допускают версию, что местные боевики не смогли бы уверенно пользоваться такими мощными, но в то же самое время сложными боевыми комплексами РСЗО. Ведь сирийские джихадисты не обучены эксплуатации подобной техники. Это может указывать на непосредственную причастность к событиям Турции. Сейчас военные РФ организовали расследование обстоятельств нападения на Хмеймим. Кроме того, за некоторое время до обстрела авиабазы в Латакии наблюдали разведывательно-ударные БПЛА Турции. Несколькими часами ранее рядом с аэродромом пытался осуществлять разведку американский самолет.