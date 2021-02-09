Армия Сирии нанесла удар тактической ракетой по району турецких военных в Тархине

Сегодня, 10:09

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Армия Сирии нанесла удар тактической ракетой по району турецких военных в Тархине

В окрестностях населенного пункта Тархин на территории Сирийской Арабской Республики военнослужащими страны накануне был нанесен массированный удар ракетами большой мощности. Под удар попали позиции турецких военнослужащих, размещенных на территории Сирии. Массированная атака сирийских артиллеристов осуществлялась тактическими ракетными комплексами «Точка». 

Точный ракетный удар наносился по незаконному военному формированию турецких контрабандистов. Подразделение расхитителей сирийских недр в момент обстрела как раз готовилось отправить очередную партию нелегальной нефти из Сирийской Арабской Республики в Турцию. Ракетный удар был нанесен колоссальной сокрушительной мощности, поэтому от всего вооруженного формирования турецких джихадистов осталась только выжженная пустыня с осколками оплавленного металла.

На бывшей базе полностью ликвидирована вся военная техника, нефтеналивные танкеры с цистернами, бензовозы, большинство личного состава. Военные издания пишут о 28 погибших боевиках и нескольких десятках пострадавших. Стоит отметить, что это не первая атака по турецким контрабандистам в Сирии. Только в этом году, помимо сегодняшнего, было еще три удара, в результате которых джихадисты понесли серьёзные потери. Однако это их не останавливает. Трансфер нелегальной нефти в Турцию продолжается. Но защитники сирийской территории зорко отслеживают все перемещения турецких контрабандистов.

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