Сирия подозревает Турцию в передаче данных боевикам с беспилотников Bayraktar

Информационные ресурсы, подконтрольные сирийским боевикам, сообщили о том, что в сирийской провинции Идлиб начались новые боевые действия. Неизвестные военнослужащие открыли огонь по позициям правительственных сил Сирии. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Сообщается, что атака началась с обстрела неуправляемыми ракетами. После этого боевики попытались продвинуться южнее своих позиций. Также уточняется, что среди сирийских военных есть жертвы.

Также на портале, который отслеживает полеты авиации, сообщили о маршруте трех разведывательно-ударных беспилотников, которые долгое время кружили над провинцией Идлиб. Один из дронов пролетел еще дальше, достигнув западные пригороды Алеппо.

По мнению командования Сирийской армии, таким образом, военные Турции при помощи «Байкатаров» вычисляют координаты позиций САА, которые после передают боевикам.

Подтвердить принадлежность Турции можно тем фактом, что после появления беспилотников БПЛА Bayraktar в небе над Сирией, боевики начинают проявлять свою активность, используя в качестве прикрытия турецкие наблюдательные посты. На этот раз этим проявлением стал обстрел Кафранбела протурецкими боевиками.