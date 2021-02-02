Военные из США скрылись от российского военного патруля в Сирии

В Сирии американские военные скрылись от российского военного патруля.

Произошел этот инцидент на въезде в город Маликия, который расположен в северо-восточной части Сирии, передает Аvia.pro . Эту зону американцы называют своей, но, тем не менее, даже там они стараются избегать встреч с российскими военными.

Как сообщил источник, американцы разместили на въездах в Маликию свои бронетранспортеры. Но как только на горизонте был замечен российский военный патруль, который прикрывали вертолеты ВКС РФ, военнослужащие США убрались с их пути.

В состав военного патруля, помимо российских военных, также входили турецкие военнослужащие. Американцы же, судя по фото-отчету, решили убрать свои временные блокпосты.

По мнению экспертов, Вашингтон избегает дальнейшей эскалации ситуации в Сирии, поэтому военным могли отдать приказ избегать российских патрулей. Ранее не раз их встречи заканчивались неприятными инцидентами. И хотя до применения оружия не дошло, но несколько военных США пострадали при таране российским БТР.