Прибывшие с подкреплением турецкие танки в Сирии были уничтожены ударами российских ВКС

Сегодня, 13:04

Анна Лисова

0

Image 16+
Прибывшие с подкреплением турецкие танки в Сирии были уничтожены ударами российских ВКС

В Сирии российские военные уничтожили две большие колонны российской бронетехники. 

Как сообщает Аvia.pro, в провинцию Идлиб с территории Турции была переброшена военная техника, в том числе танки. Об этом информацию получили российские военные. Чтобы не допустить применения ее боевиками для захвата новых территорий, был нанесен авиаудар. 

Авиацией ВКС РФ была проведена очередная масштабная операция, в ходе которой российские военные уничтожили места временной дислокации переброшенной техники. 

Как отмечают эксперты, удары российские военные наносили целенаправленно. Это указывает, что они уже имели информацию о передаче прибывшей техники джихадистам. 

В Анкаре не дают комментариев касательно того, что турецкая военная техника и оружие поступают боевикам. Но подобные действия, отмечают аналитики, можно расценивать как нарушения Турцией ранее достигнутых договоренностей по Идлибу. Поэтому не исключено, что в данной провинции Сирии грядет новая волна эскалации конфликта. Возможно Анкара планирует оккупировать северо-западную часть Сирии.

Российские военные готовы и к такому сценарию. Поэтому продолжают укреплять свои позиции в этом регионе, чтобы оказать при необходимости поддержку сирийской армии. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военные из США скрылись от российского военного патруля в Сирии

Сегодня, 13:34

Прибывшие с подкреплением турецкие танки в Сирии были уничтожены ударами российских ВКС

Сегодня, 13:04

Военные РФ уничтожили в Сирии турецкие танки и бронеавтомобили

Вчера, 10:14

В Сирии произошло столкновение между военными из Ирана и России

2-02-2021, 21:54

Россия ответила на провокации Турции, перебросив больше вооружения в Сирию

1-02-2021, 12:04

Уничтоженный в Сирии американский бронетранспортер попал на видео

31-01-2021, 12:04

Сбитая над Сирией американская супербомба подняла рейтинг российского оружия

30-01-2021, 20:54

«Исламское государство» продолжает атаковать САА в сирийской пустыне

27-01-2021, 20:14

Российские беспилотники заподозрили в ударах по объектам контрабанды нефти в Сирии

27-01-2021, 10:34

Колонна российских сил на севере Сирии попала на видео

21-01-2021, 13:29

Американские военные испугались тарана российским БТР в Сирии

20-01-2021, 10:04

Россия приступила к переброске своих сил в горячую точку Сирии

16-01-2021, 10:59

Российский спецназ прорвался в тыл Сирийской национальной армии в Идлибе

13-01-2021, 10:14

Военные США провели совместные с боевиками учения в Сирии

4-01-2021, 17:39

ВКС России передали координаты крупнейшей базы турецких террористов

4-01-2021, 11:19

Российские ЗРК С-400 сбили над Сирией 57% крылатых ракет Томагавк

3-01-2021, 11:34

В Сирии четыре человека погибли при подрыве заминированного автомобиля

3-01-2021, 11:24

ВКС РФ вновь разбомбили восстановленный лагерь турецких джихадистов в Сирии

29-12-2020, 10:19

ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по боевикам в Сирии

24-12-2020, 14:29

В Сирии российский новейший беспилотник «Орион» уничтожил базу турецких джихадистов

24-12-2020, 12:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров