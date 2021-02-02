Прибывшие с подкреплением турецкие танки в Сирии были уничтожены ударами российских ВКС

В Сирии российские военные уничтожили две большие колонны российской бронетехники.

Как сообщает Аvia.pro , в провинцию Идлиб с территории Турции была переброшена военная техника, в том числе танки. Об этом информацию получили российские военные. Чтобы не допустить применения ее боевиками для захвата новых территорий, был нанесен авиаудар.

Авиацией ВКС РФ была проведена очередная масштабная операция, в ходе которой российские военные уничтожили места временной дислокации переброшенной техники.

Как отмечают эксперты, удары российские военные наносили целенаправленно. Это указывает, что они уже имели информацию о передаче прибывшей техники джихадистам.

В Анкаре не дают комментариев касательно того, что турецкая военная техника и оружие поступают боевикам. Но подобные действия, отмечают аналитики, можно расценивать как нарушения Турцией ранее достигнутых договоренностей по Идлибу. Поэтому не исключено, что в данной провинции Сирии грядет новая волна эскалации конфликта. Возможно Анкара планирует оккупировать северо-западную часть Сирии.

Российские военные готовы и к такому сценарию. Поэтому продолжают укреплять свои позиции в этом регионе, чтобы оказать при необходимости поддержку сирийской армии.