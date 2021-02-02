Военные РФ уничтожили в Сирии турецкие танки и бронеавтомобили

Сегодня, 10:14

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Военные РФ уничтожили в Сирии турецкие танки и бронеавтомобили

Две большие колонны, которые состояли из многочисленной бронетехники производства Турецкой Республики, новейших танков, различного другого современного вооружения, всего лишь одни сутки назад зашли в провинцию Идлиб, расположенную на территории Сирийской Арабской Республики. Всё это вооружение, техника, продовольствие, средства связи, было передано местным боевикам, которые борются с оружием в руках против официального режима и против армии страны. 

Несмотря на былую мощь боевиков, поддерживаемых и финансируемых Турцией, боевые истребители и бомбардировщики российских ВКС смогли эффективно ликвидировать места временной дислокации этой техники в рамках масштабных за последние несколько месяцев ударов российской авиации. Теперь этой огромной армады, состоящей из двух колонн, просто не существует. Боевая авиация, созданная в Российской Федерации, регулярно и целенаправленно активно наносила удар за ударом по всем районам, где ещё позавчера была замечена турецкая военная техника.

Учитывая тот факт, что авиаудары наносились точечно и выверено, мировые эксперты по вооружениям, работающие на территории САР, высказывают предположение о том, что российские военные заблаговременно удостоверились в том, что бронетехника, включая танки, была передана джихадистам Турцией. В настоящее время Анкара пока что официально не комментирует передачу бронетехники своим подконтрольным боевикам. Вместе с тем, подобное поведение турецких властей надо расценивать, как грубейшее нарушение договорённостей с Россией по Идлибу. По всей вероятности, Турция проводит массированную подготовку к началу эскалации в сирийском регионе. Несколько ранее появилась информация о том, что Турция может попытаться оккупировать северо-западную часть Сирии, присоединив эту территорию к собственным землям.

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