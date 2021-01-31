В Сирии произошло столкновение между военными из Ирана и России

Сегодня, 21:54

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В Сирии произошло столкновение между военными из Ирана и России

В Сирии произошло столкновение военных из Ирана и России.

На фоне укрепления своих позиций со стороны России с целью не допустить расширения влияния в регионе для Ирана, произошло военное столкновение между военными обоих ВС - 31 января поблизости от авиабазы Т-4 в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает издание Zaitun.

Как отметили военные обозреватели, Москва жестко ответила на попытки военнослужащих иранской армии установить контроль сразу над несколькими населенными пунктами, а также создать там собственный контингент ВС.

Россия уже перебросила на авиабазу свои силы, чтобы не допустить дальнейшее расширение иранского влияния в САР. Кроме того, в помощь российским бойцам поступило подкрепление - до 40 вооруженных африканцев, прибывших из Дамаска в сопровождении представителей российской военной полиции. Обе силы намерены взять под свой контроль ряд населенных пунктов в Сирии.

Как отмечают эксперты, в скором времени возможно усиление присутствия россиян и в провинции Дейр-эз-Зор, а также на востоке Хомса. Это проходит в рамках противостояния военным Ирана.

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