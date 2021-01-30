Россия ответила на провокации Турции, перебросив больше вооружения в Сирию

Ответом России на турецкую провокацию стала переброска дополнительного военного вооружения на территорию Сирии. Среди дополнительной техники значатся минимум два ил-76 и самолет Ан-124, которые перевезли на борту несколько десятков различной техники, передает «Avia.pro».

Факт усиления агрессии протурецких боевиков в Сирии не заставил ждать ответной реакции от России — на территорию оперативно были доставлены несколько вертолетов, ПВО, истребителей и другой серьезной военной техники. Как указали в Минобороны России, атака боевиков позиций сирийской армии и штурм северных территорий арабской республики является провокацией Турции, поскольку радикалы руководствуются непосредственными указаниями Анкары.

«С наступлением ночи активизируется сирийский экспресс. Ан-124 82035 (тяжёлый, загружался вчера в Кубинке) и Ил-76 вылетели с Моздока + Ил-76 с Крымска. Время настоящее», - указали представители мониторингового ресурса.

Не исключено, что боевики предпримут атаки и на правительственные органы Сирии, поэтому местная армия очень рассчитывает на российское подкрепление.