«Исламское государство» продолжает атаковать САА в сирийской пустыне

Террористы ИГИЛ (организация запрещена в России) атаковали сирийскую армию на федеральной трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор неподалеку от населенного пункта Эс-Сухне.

По сведениям протурецких журналистов, в ходе нападения боевики вывели из строя два бронированных автомобиля и танк. Экипажи убиты, но о точном числе жертв не сообщается.

Нападения боевиков ИГИЛ на правительственные силы Сирии усилились в конце прошлого года. За последний месяц террористы убили десятки военнослужащих и офицеров САА. Вооруженные атаки на колонны правительственных сил происходят на трассе, соединяющей Пальмиру и Дейр-эз-Зор.

За последние пять дней это уже второе нападение террористов на сирийскую армию. 24 января боевики ИГИЛ ранили 10 военнослужащих САА, а еще троих убили. Правительственным силам не удается отразить атаки, даже несмотря на периодические зачистки территории возле шоссе от боевиков.

Неудачи правительственных сил могут быть связаны с неподтвержденными данными СМИ об уходе «ЧВК Вагнера» из восточной части страны, предполагают сирийские оппозиционные источники.