Российские беспилотники заподозрили в ударах по объектам контрабанды нефти в Сирии

Российские беспилотники были заподозрены в атаке на контрабандистов нефти в Сирии, что стало уже вторым подобным происшествием за месяц. Предполагается, что некоторые боевые дроны ВКС России 24 января нанесли удар по объектам, размещенным в городе Тархин в провинции Алеппо. Об этом пишет «Lenta.ru».

Обвинение по участию российских дронов в атаке на контрабандные объекты выдвинуло издание «Al Masdar News», которое сообщило, что в городе Тархин был произведен удар по объектам, которые используются протурецкими группировками для переправки контрабандной сирийской нефти.

«Атака произошла вечером 24 января, и является уже вторым подобным инцидентом за прошедший месяц», - сообщило издание.

Известно, что до этой атаки ранее обстрелу дронами подверглись контрабандные пункты джихадистов, которых поддерживает Турция. По мнению экспертов «Al Masdar News», атака на джихадистов была проведена российскими беспилотными летательными аппаратами класса MALE «Орион», который в ударной комплектации способен нести до 4 ракет. На данный момент Россия никак не прокомментировала данное обвинение.