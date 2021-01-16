Колонна российских сил на севере Сирии попала на видео

Сегодня, 13:29

Александр Зуев

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Колонна российских сил на севере Сирии попала на видео

Атака протурецких боевиков на окраины Айн Иссы говорят о том, что ситуация в этом регионе Сирии стремительно обостряется. Однако некоторые эксперты не хотят видеть какую-либо напряженность в регионе.

Сегодня  в район города Айн-Исса прибыла российская автоколонна, в составе которой есть бронетехника и сотни военнослужащих. В колонне в основном грузовики, но есть и  бронеавтомобили, и БТР-82А, пишет avia.pro.

Иными словами, в этом районе растет напряженность на фоне противостояния протурецких боевиков и курдских формирований.

Между тем эксперт Олег Лукьянов прокомментировал недавние события в Сирии. В частности, он сказал, что  в районе Айн-Иссы уже долгое время идут боестолкновения между протурецкими джихадистами и вооруженными отрядами проамериканского «Союза демократических сил». Прошлой осенью Россия и Сирия разместили у стратегической трассы М4 совместные блок-посты. Затем, по просьбе администрации города военные полицейские РФ начали патрулирование в нем. Возможно, что автоколонна под прикрытием российских военных доставила в Айн-Иссу продовольствие и другие жизненно важные товары, предположил Лукьянов.

В целом напряженность в этой части страны свидетельствует о новом витке конфликта.

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