Россия приступила к переброске своих сил в горячую точку Сирии

Россия усиливает свой контингент в северной части Сирии в зоне конфликта курдов и протурецких боевиков.

Поддерживаемые Турцией боевики предприняли уже несколько попыток штурмовать город Айн Исса, и это несмотря на то, что там пребывают российские военнослужащие.

Россия решила усилить свои военные посты в Айн Иссе. Там уже размещено, по некоторым данным, от 300 до 500 российских военнослужащих. Также на север Сирии идет переброска техники и дополнительных сил.

Источник сообщил, что в северную часть Сирии российские военные самолеты прибывают с дополнительными силами личного состава и техники. Перебрасывается в том числе авиатехника и артиллерийские комплексы. Военные самолеты садятся на аэродроме в городе Камышлы.

Российская сторона эту информацию не комментирует. Но, как отмечают эксперты, судя по информации об усилении присутствия российского военного контингента на севере Сирии, можно сделать вывод, что Москва решила серьезно подойти к ситуации в этой части САР. И вскоре Дамаск может возобновить контроль над сирийско-турецкой границей.