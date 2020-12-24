ВКС РФ вновь разбомбили восстановленный лагерь турецких джихадистов в Сирии

Несколько часов назад ВКС РФ атаковали лагерь турецких джихадистов в районе населенного пункта Кабани. Таким образом, российским военным второй раз за неделю удалось уничтожить позиции боевиков. Они нанесли серию мощных ударов по линии обороны исламистов на северо-востоке провинции Латакия. Несколько дней назад российские ВКС также бомбили лагерь джихадистов, а боевики попытались его восстановить.
Известно, что в этом горном районе рядом с границей Турции находятся банды Исламской партии Туркестана. Воздушной разведке удалось обнаружить позиции террористов.
Сообщается, что самый сокрушительный удар был нанесен на холмы Кабани и их окрестности, где турецкие специалисты обосновали неприступный район.
Между тем в сети появились кадры, на которых запечатлены первые мгновения после ударов российских бомбардировщиков.
Согласно последним данным, на лагерь джихадистов были сброшены две фугасных авиабомбы. В результате удара были разрушены уже восстановленная инфраструктура базы боевиков, а также были уничтожены сами джихадисты.
Примечательно, что Минобороны РФ пока никаких комментариев на это счет не дает. Известно лишь то, что в последнее время российские военные усилили нанесение ударов по боевикам.
Отметим, что город Кабани неоднократно и безуспешно штурмовала сирийская армия. Рядом находится город Джиср Аль-Шугур, расположенный в провинции Идлиб. Он стал главной базой джихадистов, блокирующих магистраль М-4.
Турецкое командование дорожит этим стратегическим городом. Попытки сирийцев взять его под своей контроль не увенчались успехом, пишет avia.pro.
Турция при поддержке созданных ею антиправительственных формирований пытается аннексировать часть сирийской территории. Это происходит и в ходе боев за курдский городок Айн Исса, куда российским военным пришлось стянуть дополнительные части полиции, которая вместе с сирийской армией блокирует подступы к городу.
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