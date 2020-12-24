ВКС РФ вновь разбомбили восстановленный лагерь турецких джихадистов в Сирии

Несколько часов назад ВКС РФ атаковали лагерь турецких джихадистов в районе населенного пункта Кабани. Таким образом, российским военным второй раз за неделю удалось уничтожить позиции боевиков. Они нанесли серию мощных ударов по линии обороны исламистов на северо-востоке провинции Латакия. Несколько дней назад российские ВКС также бомбили лагерь джихадистов, а боевики попытались его восстановить.

Известно, что в этом горном районе рядом с границей Турции находятся банды Исламской партии Туркестана. Воздушной разведке удалось обнаружить позиции террористов.

Сообщается, что самый сокрушительный удар был нанесен на холмы Кабани и их окрестности, где турецкие специалисты обосновали неприступный район.

Между тем в сети появились кадры, на которых запечатлены первые мгновения после ударов российских бомбардировщиков.

Согласно последним данным, на лагерь джихадистов были сброшены две фугасных авиабомбы. В результате удара были разрушены уже восстановленная инфраструктура базы боевиков, а также были уничтожены сами джихадисты.

Примечательно, что Минобороны РФ пока никаких комментариев на это счет не дает. Известно лишь то, что в последнее время российские военные усилили нанесение ударов по боевикам.

Отметим, что город Кабани неоднократно и безуспешно штурмовала сирийская армия. Рядом находится город Джиср Аль-Шугур, расположенный в провинции Идлиб. Он стал главной базой джихадистов, блокирующих магистраль М-4.

Турецкое командование дорожит этим стратегическим городом. Попытки сирийцев взять его под своей контроль не увенчались успехом, пишет avia.pro .

Турция при поддержке созданных ею антиправительственных формирований пытается аннексировать часть сирийской территории. Это происходит и в ходе боев за курдский городок Айн Исса, куда российским военным пришлось стянуть дополнительные части полиции, которая вместе с сирийской армией блокирует подступы к городу.