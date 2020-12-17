ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по боевикам в Сирии

21 декабря самолеты ВКС РФ нанесли несколько мощных ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков ИГИЛ в сирийской пустыне, в окрестностях Джабль Аль-Бишри.

О потерях боевиков не сообщается, а также нет официального заявления Минобороны РФ. В тот же день российская авиация уничтожила позиции террористов в районе Аль-Кабана на севере Латакии.

Напомним, что Россия проводит военную операцию в Сирии с конца 2015 года. На момент начала операции сирийская армия контролировала 8% территории страны. Сейчас правительственные силы держат под своим контролем около 65% территории страны. Одержать полную победу над исламскими экстремистами в Сирии пока не удается из-за позиций западных стран, прежде всего, США и Турции. Вашингтон делает все, чтобы не допустить усиления влияния России на Ближнем Востоке и получить возможность красть сирийскую нефть, пишет rossaprimavera.ru .

Турция также присваивает сирийскую нефть, но объясняет оккупацию сирийских земель интересами собственной безопасности.