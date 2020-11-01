Боевики атаковали российско-турецкий военный патруль в Сирии

Сегодня, 12:44

Александр Зуев

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Боевики атаковали российско-турецкий военный патруль в Сирии

В Сирии российских военных, которые в сопровождении турецких военнослужащих, патрулировали территорию, атаковали боевики из незаконных вооруженных формирований. По информации журналистов издание «Русская весна», в районе поста Кабтан в зоне деэскалации Идлиб произошел взрыв. Сообщается, что пострадала турецкая техника.  Как стало известно, боевики заложили минно-взрывное устройство на пути следования российской и турецкой колонн. Несколько турецких военнослужащих получили ранения.

Ранее подобный инцидент, когда по турецкой колонне был нанесен удар, в результате чего сгорели грузовики,  был зафиксирован при выводе поста «Мурек».

В августе также боевики пустили в ход взрывное устройство на пути следования российско-турецкого патруля на трассе М4 в районе Тарнабы. Тогда два россиянина получили контузию и был поврежден бронетранспортер. 

Напомним, что в марте Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне вооруженного конфликта вступил в силу режим прекращения огня, пишет Царьград.

Поводом для переговоров на высшем уровне стало обострение ситуации в Идлибе, где в начале года началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции оппозиционных сил и боевиков.

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