Боевики атаковали российско-турецкий военный патруль в Сирии

В Сирии российских военных, которые в сопровождении турецких военнослужащих, патрулировали территорию, атаковали боевики из незаконных вооруженных формирований. По информации журналистов издание «Русская весна», в районе поста Кабтан в зоне деэскалации Идлиб произошел взрыв. Сообщается, что пострадала турецкая техника. Как стало известно, боевики заложили минно-взрывное устройство на пути следования российской и турецкой колонн. Несколько турецких военнослужащих получили ранения.

Ранее подобный инцидент, когда по турецкой колонне был нанесен удар, в результате чего сгорели грузовики, был зафиксирован при выводе поста «Мурек».

В августе также боевики пустили в ход взрывное устройство на пути следования российско-турецкого патруля на трассе М4 в районе Тарнабы. Тогда два россиянина получили контузию и был поврежден бронетранспортер.

Напомним, что в марте Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне вооруженного конфликта вступил в силу режим прекращения огня, пишет Царьград .

Поводом для переговоров на высшем уровне стало обострение ситуации в Идлибе, где в начале года началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции оппозиционных сил и боевиков.