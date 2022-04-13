В Казахстане снова начали борьбу с русскими названиями населенных пунктов

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Стало известно, что в Акмолинской области на севере Казахстана переименуют сразу три деревни. Названия сменят села Красная поляна, Петраковка и Арбузинка.
В этих населенных пунктах проживают в основном чеченцы и ингуши. Именно они и обращались к властям с просьбой переименовать села.
«Мы с населением обсудили этот список. Более подходящие названия выбрали. Красную поляну мы назвали Бирликом (в переводе с казахского — единство), Петраковку решили Тумаром назвать (оберег, талисман), а Арбузинка будет Аккентом (священное место). Население единодушно поддержало», — заявил глава администрации Бирликского сельского округа Ансар Ибаев.
Местные жители и старейшины посчитали, что новые наименования придадут импульс развитию населенных пунктов. По мнению некоторых селян, сменить названия стоило еще три десятка лет назад.
«Этот вопрос обсуждался, все хотели переименовать, чтобы казахские имена в селах и городах были. Этот вопрос поднимался, решался. Но теперь сдвиги есть, чувствуется. Очень приятно нам», — сказал Магомад Умаров, проживающий в Красной поляне.
Всего в регионе около 600 деревень, 240 из которых носят идеологически устаревшие названия. За последние несколько лет было решено переименовать более 100 населенных пунктов. Ранее в Карагандинской области, по просьбе жителей, был переименован Осакаровский район. Теперь он носит название Сарыбель.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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