Испытания российских ПВО в Астрахани впечатлили финского корреспондента Yle

Финский теле- и радиожурналист Эрк Микконен высказался относительно наличия в России секретного супермощного военного снаряжения. По мнению автора из Финляндии, именно благодаря ультрасовременным технологиям в военной отрасли Россия может добиться статуса великой супердержавы, информирует «ИноСМИ».

По заявлению журналиста, на августовских учениях «Кавказ-2020» российских армейский подразделений в Астрахани были испытаны сверхмощные военные разработки. Эрк Микконен сообщил, что лично присутствовал на этом учении и видел испытания систем С-400, "Бук-М2" и "Панцирь" на полигоне Капустин Яр, которые произвели на него неизгладимое впечатление.

«Я помню, как был ясный день, и солнце слепило глаза. На небе появлялись мощные яркие вспышки, напоминавшие праздничный фейерверк — это российская ракета попадала по выпущенной в воздух мишени. Было жутко, но и очень красиво», - написал автор.

Финский журналист добавил, что Россия с каждым годом продолжает свое военное усовершенствование, что способствует укреплению ее авторитета и влияния среди других стран.

«Россия обладает супероружием — это Авангард и С-400, которые настолько мощные, что могут отразить любую атаку от самого оснащенного противника», - добавил Микконен.

Также журналист упомянул необычайное развитие РФ в космической и авиационной сфере, заявив, что правительство России ежегодно выделяет огромные суммы на разработку новейших технологий в этих отраслях.

«Несмотря на мировой кризис, Российские расходы на вооружение остаются большими в мировом масштабе, хотя и составляют лишь около 10% от суммы, которую США затрачивают на военные нужды», - написал Эрк Микконен.