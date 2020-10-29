Азербайджан показал, как выглядят трофеи, отбитые на Зангиланском направлении

В новом видео Минобороны Азербайджан показал трофеи, которые удалось отбить войскам в ходе боев на Зангиланском направлении.

На ролике можно увидеть станковые пулеметы, минометы, переносные ракетные комплексы, а также много самых разных боеприпасов к ним. Оружие складировали в селе, контроль над которым удалось заполучить.

Отмечается, что все эти трофеи принадлежат подразделениям противника, который был нейтрализован и уничтожен в ходе боевых действий на участке Зангиланского района на армяно-азербайджанской границе.

Давний конфликт между Азербайджаном и Арменией вспыхнул с новой силой 27 сентября этого года. За более чем месяцу обе стороны конфликта несут существенные потери в технике и живой силе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно в одном из своих интервью заявил, что война будет прекращена, когда Армения признает свое поражение.