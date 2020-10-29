В Сирии военный патруль РФ попытался захватить американскую колонну техники

Сегодня, 17:31

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В Сирии военный патруль РФ попытался захватить американскую колонну техники

Военные журналисты заявили о попытке российского патруля захватить колонну американской техники в Сирии. Сообщается, что инцидент произошел в провинции Маликия, и целью захватчиков была колона США с нелегальной военной техникой, информирует «Avia.pro».

Согласно источнику, в то же время, как военный российский патруль прибыл для контроля в сирийскую провинцию Маликия, сюда же со стороны Ирака направилась колонна американской техники, которая перевозила нелегальное оружие. 

«Российские бойцы однозначно чего-то ждали — это было не обычное патрулирование. Скорее всего, в их распоряжение поступила информация, что в Сирию будет ввезено нелегальное оружие, которое США поставляет для снабжения местной армии. Американская колонна так и не добралась до пункта назначения, из чего напрашивается вывод, что русские могли устроить обыск и захватить технику, нелегально перебрасываемую в Сирию», - сообщил один из российских военных аналитиков.

Также сообщается, что в небе над расположением российского патруля постоянно действовал военный вертолет, который контролировал территорию с воздуха. Некоторые местные жители Маликии заметили ОРТК РФ, который был направлен в сторону сирийско-иранской границы. При этом российское военное ведомство не предоставляло информацию о расположении в этой местности своих тактических ракетных сооружений. Отмечается, что на данный момент американская колона на границе с Сирией так и не появилась и о ее участи также не поступало дополнительных сведений.

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