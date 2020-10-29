США сообщили о вводе войск в Карабах

США сообщили о переброске военных в Нагорном Карабахе. По словам представителей Совета национальной безопасности страны, сейчас идет подготовка к введению миротворческого контингента в Нагорный Карабах - новую «горячую точку» на карте мира.

Подчеркивается, что переброска военных будет осуществлена без предварительного согласования с властями Армении и Азербайджана.

В качестве миротворцев в зону карабахского конфликта могут быть переброшены силы из скандинавской страны.

Многие военные эксперты при этом считают, что введение миротворцев будет негативно воспринято обеими сторонами конфликта.

«Власти США заявляют о готовности присоединиться к разрешению конфликта после предложения Премьера Армении Николы Пашиняна привлечь РФ к урегулированию ситуации. В составе групп не должно быть военнослужащих близлежащих стран или представителей контактной Минской группы, потому как это может создать видимые трудности в работе американских миротворцев», - сказано в заявлении Совета нацбезопасности США.

Напомним, Россия ранее заявила, что миротворческий контингент в Карабах может быть введен только в случае, если этого захотят обе стороны конфликта.

Эксперты считают, что такая позиция Москвы может быть использована Вашингтоном в своих целях. США могут попытаться стать для Армении новым союзником и другом.



