Ил-76 ВКС России с отключенным транспондером зафиксирован над Арменией

Сегодня, 21:09

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Ил-76 ВКС России с отключенным транспондером зафиксирован над Арменией

Над Арменией были замечены российские ВКС с выключенными транспондерами, пишет Avia.Pro.

Некоторые российские издания обнародовали информацию о причастности Минобороны России к тайной поставке вооружения для армии Армении, используя при этом воздушное пространство Ирана. Удалось проследить путь военно-транспортного самолёта Ил-76 из РФ, который двигался с выключенными транспондерами над Каспийским морем. После этого Ил-76 оказался над территорией Ирана, а оттуда по узкому коридору - в Армении.

Например, российское информиздание «Репортёр» пишет:

«Россия и Турция активно снабжают оружием и боеприпасами противоборствующие стороны в Нагорном Карабахе. Причем российские самолеты зачастую летают в Закавказье с выключенными транспондерами, дабы их было невозможно отследить простому обывателю. Например, 26 октября 2020 года над акваторией Каспийского моря был зафиксирован тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД ВКС России (RA-78830). Он прилетел из Твери в Минеральные воды, там, возможно, загрузился или дозаправился, после чего направился через Каспий и воздушное пространство Ирана в Армению. В итоге борт прибыл в аэропорт «Эребуни» возле Еревана. При этом Турция сразу направила свои разведывательные беспилотники в сторону российских военных объектов, находящихся в Армении. Туркам очень захотелось узнать, что привезли россияне. До этого аэропорт «Эребуни» посетили еще три российских тяжелых транспортника».

Со стороны оборонного российского ведомства пока никакого официального ответа не последовало. Многие военные аналитики стали опасаться, что эта ситуация даст свободу действий Турции и тогда у Азербайджана будет гораздо большее преимущество, чем у Армении. И это не взирая на то, что последняя является членом ОДКБ.

Правда, отмечается тот факт, что неизвестно, какой именно груз российские транспортники могли доставлять в Ереван, однако некоторые специалисты склоняются к мысли, что там были всего лишь техника и вооружение для усиления обороны российской военной авиабазы в Гюмри.

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