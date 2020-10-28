Ил-76 ВКС России с отключенным транспондером зафиксирован над Арменией

Над Арменией были замечены российские ВКС с выключенными транспондерами, пишет Avia.Pro.
Некоторые российские издания обнародовали информацию о причастности Минобороны России к тайной поставке вооружения для армии Армении, используя при этом воздушное пространство Ирана. Удалось проследить путь военно-транспортного самолёта Ил-76 из РФ, который двигался с выключенными транспондерами над Каспийским морем. После этого Ил-76 оказался над территорией Ирана, а оттуда по узкому коридору - в Армении.
Например, российское информиздание «Репортёр» пишет:
Со стороны оборонного российского ведомства пока никакого официального ответа не последовало. Многие военные аналитики стали опасаться, что эта ситуация даст свободу действий Турции и тогда у Азербайджана будет гораздо большее преимущество, чем у Армении. И это не взирая на то, что последняя является членом ОДКБ.
Правда, отмечается тот факт, что неизвестно, какой именно груз российские транспортники могли доставлять в Ереван, однако некоторые специалисты склоняются к мысли, что там были всего лишь техника и вооружение для усиления обороны российской военной авиабазы в Гюмри.
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