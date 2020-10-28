Землетрясение в Турции привело к разрушению домов привело к разрушению домов в провинции Измир

Сегодня у западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Об этом поступило экстренное сообщение управления по чрезвычайным ситуациям и бедствиям AFAD.

После землетрясения были зафиксированы несколько афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8. Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению домов в провинции Измир на западе Турции.

Как минимум, десять домов были разрушены в районе Байраклы в городе Измир. Разрушения есть также в измирском районе Борнова. Толчки также ощущались в ряде других ближайших провинций.

По некоторым другим данным, из-за землетрясения в Эгейском море обрушились от шести до 20 домов. Стало также известно о том, что ущерб был нанесен некоторым постройкам в курортном городе Кушадасы, который находится в 100 км от Измира.

Информации о жертвах пока нет, заявил губернатор Измира.

«Посольство России в Турции занимается этим вопросом и изучает информацию о пострадавших россиянах», — заявили в ведомстве по чрезвычайным ситуациям.