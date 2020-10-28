Мощный взрыв прогремел в медицинском центре армянского города Спитак

30 октября, в пятницу, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян сообщила, что на юго-западе Армении, в медицинском центре города Спитак прогремел взрыв.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за сбоев в системе подачи кислорода.

«В медицинском центре города Спитака прогремел взрыв. Предполагаемо, взорвалась система подачи кислорода», - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь.

На данный момент подробной информации о происшествии нет. Информация о раненых и погибших уточняется.