Сразу 6 боевых кораблей НАТО вошли в Черное море несколько часов назад, пишет avia.pro. Их местонахождение установить не удалось, но, как указывают турецкие источники издания, суда двигались в северном направлении - в сторону полуострова Крыма.

Аvia.pro также приводит информацию украинского издания Ivasi.news.

В соответствии с ней, в Черное море вошла минно-тральная группа Альянса SNMGMS2. Состоит она из испанского тральщика М35 Duero, французского M645 Orion, болгарского «Цибър», румынского Vice admiral Constantin Balescu, итальянского M5556 Alghero, а также греческого корабля обеспечения A470 Aliakmon.

Цель захода сразу шести боевых кораблей НАТО в акваторию Черного моря остается неизвестной. Официально заход также пока ни одна из сторон не комментируют.

Военные аналитики полагают, что речь может идти об очередной провокации Альянса против России. НАТО в надежде, что РФ займется ними. Хотя угрозы безопасности страны минно-тральная группа не представляет.