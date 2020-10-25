В Армении российские ПВО уничтожили рекордное число турецких беспилотников

Согласно данным военных гонконгских журналистов, Россия начала активное уничтожение турецких беспилотных дронов, находящихся на территории Армении. Предполагается, что ликвидация турецких БПЛА была осуществлена с помощью мобильных комплексов радиоэлектронного подавления 1РЛ257 «Красуха-4». Об этом сообщает «Аргументы недели».

Согласно источнику, Россия могла поставить Армении вооружение, предназначенное для борьбы с турецкими ударными беспилотниками, которые активно используются Азербайджаном в конфликте, разгоревшемся вокруг Нагорного Карабаха. Эксперты не исключают возможности, что таким способом Россия решила обезопасить как своего союзника по ОДКБ, так и собственные военные объекты, расположенные на территории Армении. По состоянию на 28 октября, за последние сутки Азербайджан и Турция потеряли несколько десятков ударных и разведывательных дронов на территории Армении и НКР, вероятно, из-за атаки российских комплексов радиоэлектронного подавления «Красуха-4». Согласно информации из открытых источников, данный комплекс является самой последней и совершенной российской системой РЭБ, которые имеются в распоряжении ВС России.

Известно, что комплексы «Красуха-4» были первоначально разработаны для защиты территории военных баз и важных промышленных объектов от авиационной и космической разведки противника. Однако затем эта разработка оказалась полезной для противодействия дронам. При этом официально российские власти не подтверждают участие своей военной техники и живой силы в нагорно-карабахском конфликте, хотя Россия как член ОДКБ имеет возможность обеспечить содействие в защите Армении, не вмешиваясь при этом в военные действия в самом Карабахе.