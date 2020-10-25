В Армении российские ПВО уничтожили рекордное число турецких беспилотников

Сегодня, 07:22

0

Image 16+
В Армении российские ПВО уничтожили рекордное число турецких беспилотников

Согласно данным военных гонконгских журналистов, Россия начала активное уничтожение турецких беспилотных дронов, находящихся на территории Армении. Предполагается, что ликвидация турецких БПЛА была осуществлена с помощью мобильных комплексов радиоэлектронного подавления 1РЛ257 «Красуха-4». Об этом сообщает «Аргументы недели». 

Согласно источнику, Россия могла поставить Армении вооружение, предназначенное для борьбы с турецкими ударными беспилотниками, которые активно используются Азербайджаном в конфликте, разгоревшемся вокруг Нагорного Карабаха. Эксперты не исключают возможности, что таким способом Россия решила обезопасить как своего союзника по ОДКБ, так и собственные военные объекты, расположенные на территории Армении. По состоянию на 28 октября, за последние сутки Азербайджан и Турция потеряли несколько десятков ударных и разведывательных дронов на территории Армении и НКР, вероятно, из-за атаки российских комплексов радиоэлектронного подавления «Красуха-4». Согласно информации из открытых источников, данный комплекс является самой последней и совершенной российской системой РЭБ, которые имеются в распоряжении ВС России.

Известно, что комплексы «Красуха-4» были первоначально разработаны для защиты территории военных баз и важных промышленных объектов от авиационной и космической разведки противника. Однако затем эта разработка оказалась полезной для противодействия дронам. При этом официально российские власти не подтверждают участие своей военной техники и живой силы в нагорно-карабахском конфликте, хотя Россия как член ОДКБ имеет возможность обеспечить содействие в защите Армении, не вмешиваясь при этом в военные действия в самом Карабахе.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россияне раскрыли особенности нью-йоркской жизни в условиях пандемии коронавируса

25-10-2020, 13:06

На российской авиабазе в Сирии замечена странная активность

25-10-2020, 11:03

Фотосессия с российскими БРДМ-2 обрадовала жителей ЦАР

24-10-2020, 23:40

За переезд в Италию будут доплачивать почти 2 млн рублей

24-10-2020, 13:55

Главное оружие НАТО против России назвали в США

24-10-2020, 12:26

Системы ПВО Армении ликвидировали азербайджанский беспилотник

24-10-2020, 09:17

Пленный армянский солдат на камеру рассказал о курдских наемниках в Карабахе

23-10-2020, 22:31

Турецкие С-400 сбили три британских дрона в своем воздушном пространстве

23-10-2020, 22:24

В боях под Гадрутом в Нагорном Карабахе погиб 19-летний русский солдат из Армении

23-10-2020, 14:54

В Китае из 5-летнего мальчика извлекли пиявку, прожившую в нем больше года

23-10-2020, 14:29

Армянский военнослужащий записал обращение к народу Азербайджана на фоне погибших азербайджанцев

23-10-2020, 13:48

МО Азербайджана: освобождены новые территории на трех направлениях фронта

23-10-2020, 12:08

В Южной Корее после получения вакцины от гриппа умерли более 30 человек

23-10-2020, 10:21

У Армении возникли военные неприятности с Ираном

23-10-2020, 09:36

Издание Sohu рассказало о «жестком ответе» РФ на провокацию Японии у Курил

23-10-2020, 08:48

Рой боевых дронов в Китае уничтожили огнем «Торов» и зенитных пушек

22-10-2020, 21:00

Азербайджанские войска в первый раз столкнулись с российскими ВС в Нагорном Карабахе

22-10-2020, 17:32

Турция заявила о беспомощности российских «Панцирей» перед турецкими беспилотниками

22-10-2020, 16:25

Россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции из-за второй волны коронавируса

22-10-2020, 13:23

Армия Карабаха уничтожает военные инфраструктуры Азербайджана

22-10-2020, 12:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров