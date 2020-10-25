Военный корабль KV Svalbard Норвегии вторгся в воды Северного морского пути

Норвежский военный корабль KV Svalbard вторгся в воды Северного морского пути. Об этом, ссылаясь на данные мониторинговых ресурсов, сообщил Telegram-канал "Оперативная линия".
По его сведениям, сейчас этот корабль, ледокол ВМС Норвегии, находится в экономической зоне России. Он прошел близ базы Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Заход в российские воды, вероятно, был осуществлен без согласования с Москвой.
На данный момент ледокол идет к Северной земле - экипаж намерен добраться до моря Бофорта. Там Норвегия запланировала восстановить три специализированные установки (ранее они были демонтированы) для мониторинга гидрометеоусловий американского арктического сектора.
Бывший сенатор Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал появившуюся информацию. Он заверил, что провокация со стороны Норвегии не пройдет.
Клинцевич также добавил, что РФ не позволит «отжать» свои территории в Арктике.
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