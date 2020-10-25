Военный корабль KV Svalbard Норвегии вторгся в воды Северного морского пути

Сегодня, 16:38

Ольга Громова

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Военный корабль KV Svalbard Норвегии вторгся в воды Северного морского пути

Норвежский военный корабль KV Svalbard вторгся в воды Северного морского пути. Об этом, ссылаясь на данные мониторинговых ресурсов, сообщил Telegram-канал "Оперативная линия".

По его сведениям, сейчас этот корабль, ледокол ВМС Норвегии, находится в экономической зоне России. Он прошел близ базы Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Заход в российские воды, вероятно, был осуществлен без согласования с Москвой.

«С 15 октября военный ледокол с 55 офицерами и учёными на борту, представляющими проект Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment (CAATEX), проводит турне в исключительной экономической зоне РФ по одной из трасс Северного морского пути без всяких на то разрешений и уведомлений», - пишут авторы Telegram-канала "Оперативная линия".

На данный момент ледокол идет к Северной земле - экипаж намерен добраться до моря Бофорта. Там Норвегия запланировала восстановить три специализированные установки (ранее они были демонтированы) для мониторинга гидрометеоусловий американского арктического сектора.

Бывший сенатор Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал появившуюся информацию. Он заверил, что провокация со стороны Норвегии не пройдет.

"Россия при необходимости пресечет нарушение государственной границы со стороны норвежского военного корабля", - заявил он.

Клинцевич также добавил, что РФ не позволит «отжать» свои территории в Арктике.

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