Армия Армении может дать неожиданный ответ военной угрозе со стороны Азербайджана

Вчера, 23:44

0

Image 16+
Армия Армении может дать неожиданный ответ военной угрозе со стороны Азербайджана

Армения может дать неожиданный ответ военной угрозе со стороны Азербайджана.

ВС Азербайджана намерены занять стратегически важный объект – Лачин. Через этот населенный пункт проходит участок дороги, соединяющий территорию Нагорного Карабаха с Арменией: из карабахских Степанакерта и Шуша можно по кратчайшему пути попасть в армянский Горис. Поэтому цели Баку логичны: взяв Лачин под свой контроль, он может весьма ощутимо ослабить армию НКР.

Недавно Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстрелял трассу М12, что в районе Лачина.

Официальный Азербайджан, в свою очередь, продемонстрировал фото с населенными пунктами Губадлинского района, которые взяли под полный контроль азербайджанцы.

Свой комментарий по поводу сложившейся обстановки дал журналист информресурса «Военное обозрение». Так, по его мнению, сейчас у Армении есть практически единственный вариант, чтобы перевес оказался на ее стороне. Для этого Еревану нужно масштабно разместить в районе Мартуни своих военных и технику. А после попытаться атаковать Горадиз. Это позволит взять ВС Баку в котел. Если все пройдет успешно, Армения сможет изолировать часть противника на территории вдоль иранской границы от Горадиза до Зангилана.

Правда, по оценке эксперта, осуществить подобную операцию очень сложно, ведь для Армении необходима будет перегруппировка. К тому же, подчеркнул журналист, Ереван ни в коем случае не должен попасть даже случайным снарядом на территорию Ирана: Тегеран уже предупредил обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе о жестких мерах на любую угрозу.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россияне раскрыли особенности нью-йоркской жизни в условиях пандемии коронавируса

25-10-2020, 13:06

На российской авиабазе в Сирии замечена странная активность

25-10-2020, 11:03

Фотосессия с российскими БРДМ-2 обрадовала жителей ЦАР

24-10-2020, 23:40

За переезд в Италию будут доплачивать почти 2 млн рублей

24-10-2020, 13:55

Главное оружие НАТО против России назвали в США

24-10-2020, 12:26

Системы ПВО Армении ликвидировали азербайджанский беспилотник

24-10-2020, 09:17

Пленный армянский солдат на камеру рассказал о курдских наемниках в Карабахе

23-10-2020, 22:31

Турецкие С-400 сбили три британских дрона в своем воздушном пространстве

23-10-2020, 22:24

В боях под Гадрутом в Нагорном Карабахе погиб 19-летний русский солдат из Армении

23-10-2020, 14:54

В Китае из 5-летнего мальчика извлекли пиявку, прожившую в нем больше года

23-10-2020, 14:29

Армянский военнослужащий записал обращение к народу Азербайджана на фоне погибших азербайджанцев

23-10-2020, 13:48

МО Азербайджана: освобождены новые территории на трех направлениях фронта

23-10-2020, 12:08

В Южной Корее после получения вакцины от гриппа умерли более 30 человек

23-10-2020, 10:21

У Армении возникли военные неприятности с Ираном

23-10-2020, 09:36

Издание Sohu рассказало о «жестком ответе» РФ на провокацию Японии у Курил

23-10-2020, 08:48

Рой боевых дронов в Китае уничтожили огнем «Торов» и зенитных пушек

22-10-2020, 21:00

Азербайджанские войска в первый раз столкнулись с российскими ВС в Нагорном Карабахе

22-10-2020, 17:32

Турция заявила о беспомощности российских «Панцирей» перед турецкими беспилотниками

22-10-2020, 16:25

Россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции из-за второй волны коронавируса

22-10-2020, 13:23

Армия Карабаха уничтожает военные инфраструктуры Азербайджана

22-10-2020, 12:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров