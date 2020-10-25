Армия Армении может дать неожиданный ответ военной угрозе со стороны Азербайджана

Армения может дать неожиданный ответ военной угрозе со стороны Азербайджана.

ВС Азербайджана намерены занять стратегически важный объект – Лачин. Через этот населенный пункт проходит участок дороги, соединяющий территорию Нагорного Карабаха с Арменией: из карабахских Степанакерта и Шуша можно по кратчайшему пути попасть в армянский Горис. Поэтому цели Баку логичны: взяв Лачин под свой контроль, он может весьма ощутимо ослабить армию НКР.

Недавно Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстрелял трассу М12, что в районе Лачина.

Официальный Азербайджан, в свою очередь, продемонстрировал фото с населенными пунктами Губадлинского района, которые взяли под полный контроль азербайджанцы.

Свой комментарий по поводу сложившейся обстановки дал журналист информресурса «Военное обозрение». Так, по его мнению, сейчас у Армении есть практически единственный вариант, чтобы перевес оказался на ее стороне. Для этого Еревану нужно масштабно разместить в районе Мартуни своих военных и технику. А после попытаться атаковать Горадиз. Это позволит взять ВС Баку в котел. Если все пройдет успешно, Армения сможет изолировать часть противника на территории вдоль иранской границы от Горадиза до Зангилана.

Правда, по оценке эксперта, осуществить подобную операцию очень сложно, ведь для Армении необходима будет перегруппировка. К тому же, подчеркнул журналист, Ереван ни в коем случае не должен попасть даже случайным снарядом на территорию Ирана: Тегеран уже предупредил обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе о жестких мерах на любую угрозу.