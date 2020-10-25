В Иерусалиме найдены гвозди, которые могли быть использованы при распятии Иисуса Христа

Вчера, 20:19

Ольга Громова

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В Иерусалиме найдены гвозди, которые могли быть использованы при распятии Иисуса Христа

Исследователи из Иерусалима заявили, что нашли гвозди, которые могли быть использованы при распятии Иисуса Христа. Они были найдены еще в 1990 году в пещере, где погребен первосвященник Иудеи Каиафа.

Тогда, 30 лет назад, никто даже не подозревал, что речь может идти о вбитых в распятие Христа гвоздях. Но на минувшей неделе они были исследованы.

Ученый Арье Шимрон обнаружил на этих предметах микроскопические остатки костей. На гвоздях также присутствовала ржавчина и различные осложнения. Но они не помешали ученым выявить фрагменты костной ткани и придти к выводу, что гвозди использовались для распятия. Вероятно, самого Иисуса Христа.

Ученый сравнил материал найденных гвоздей с материалом из оссуариев гробницы - известняковых ящиков, в которых хранились кости мертвых.

Исследователь заявляет, что все материалы в пещерах отличаются в зависимости от топографии, а также от состава почвы в регионе, микроклимата и окружающей растительности. Также учеными были изучены физические и химические свойства материалов, которые на протяжении веков вторгались в гробницу и ее оссуарии.

«Наш анализ ясно и недвусмысленно демонстрирует, что эти материалы химически и физически идентичны тем, которые на протяжении веков также контактировали с гвоздями», - объявил Шимрон.

Кроме того, в гвоздях обнаружились и кусочки дерева.

В древности бытовало мнение, что гвозди, используемые при распятии, имеют целебные свойства. Поэтому их брали как амулеты. По мнению ученых, гвозди хранил раскаявшийся Каиафа.

Однако кроме места обнаружения этих гвоздей других доказательств, которые бы подтверждали, что речь о гвоздях, которые могли быть использованы при распятии Иисуса Христа, нет, пишет The Jerusalem Post.

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