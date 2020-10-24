Россиянку в Турции вынудили сдать тест на коронавирус за 18 тысяч рублей

Сегодня, 11:23

Ольга Громова

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Россиянку в Турции вынудили сдать тест на коронавирус за 18 тысяч рублей
Тест на коронавирус

Жительницу Уфы Элону Квавадзе в Турции принудили сдать тест на коронавирус, который обошелся ей в 200 евро (18 тысяч рублей). Об этом девушка, известный в городе организатор игр «Мафия», сама рассказала на своей страничке в Instagram.

Элона отправилась на отдых в Турцию - в Бодрум. Незадолго до вылета у нее появилась аллергическая реакция - появились пятна на глазах. Уже на борту самолета она обнаружила, что не ощущает вкус еды.

Зная, что эти симптомы могут указывать на заражение коронавирусной инфекцией, Квавадзе по прилету обратилась за помощью к турецким медикам. Один из врачей, выслушав россиянку, забил тревогу, а менеджер отеля заявила, что ей следует срочно сдать тест на коронавирус. Его стоимость - 200 евро, при этом отказаться от него девушка якобы не имела права.

Результат пришел тем же вечером - он был отрицательным. Примечательно, что после того, как взяли мазок на исследование, медики об Элоне напрочь забыли, пишет «Ньюс102».

«А принудительный? тест за 200 евро, не разбираясь в ситуации, взяли оперативно. С одной? стороны, нечестно. Ведь сервис тут на высшем уровне! Что с медициной-то? Что за цены?! Ну и отношение на троечку. С другой? стороны, слава Богу, что все хорошо», - резюмировала девушка.

[media=https://www.instagram.com/p/CGxrJcYhGJ2]

Напомним, в Турции от начала пандемии COVID-19 коронавирусом заразились 361 801 человек, из них 9799 скончались, а 314 390 уже вылечились.

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