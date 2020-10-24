В Испании власти ввели новые ограничения из-за коронавируса

25 октября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о том, что в стране будут снова введены меры ограничения из-за обострения ситуации с коронавирусом. Так, в королевстве теперь будет введен комендантский час.

«Хочу сообщить, что власти приняли решение о введении режима повышенной готовности по всей территории Испании. Он вступает в действие сегодня вечером», - заявил Санчес.

Комендантский час предусматривает отсутствие граждан на улицах с 23:00 до 6:00. Однако по ситуации время будет корректироваться. Важно, что данное введение не действует на территорию Канарских островов.

«Парламент должен будет обсудить предложение о продлении режима повышенной готовности вплоть до 9 мая. На полгода. Хотелось бы обратить особое внимание на эту просьбу и оказать максимальную поддержку», - добавил премьер-министр.

Педро Санчес считает, что данная мера поможет снизить рост заболеваемости коронавирусом в стране.

Напомним, что режим повышенной готовности прописан в Конституции Испании. Правительство имеет право ввести его максимум на 15 дней.