В Испании власти ввели новые ограничения из-за коронавируса

25 октября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о том, что в стране будут снова введены меры ограничения из-за обострения ситуации с коронавирусом. Так, в королевстве теперь будет введен комендантский час.
Комендантский час предусматривает отсутствие граждан на улицах с 23:00 до 6:00. Однако по ситуации время будет корректироваться. Важно, что данное введение не действует на территорию Канарских островов.
Педро Санчес считает, что данная мера поможет снизить рост заболеваемости коронавирусом в стране.
Напомним, что режим повышенной готовности прописан в Конституции Испании. Правительство имеет право ввести его максимум на 15 дней.
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