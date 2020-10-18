Россияне раскрыли особенности нью-йоркской жизни в условиях пандемии коронавируса

Российские туристы, продолжающие посещать Нью-Йорк даже во время карантина, рассказали об особенностях жизни в «Большом яблоке» в период пандемии коронавируса. По словам граждан РФ, американцы очень ответственно относятся к соблюдению карантинных ограничений, а в случае нарушения правил охотно платят штрафы. Об этом информирует «Газета.Ru».

Самый популярный туристический город США Нью-Йорк в течение трех последних месяцев находится в режиме строгого локдауна. По статистике, это привело к значительному росту числа безработных и бездомных жителей, а уровень преступности достиг антирекорда 1990-х годов.

Тем не менее, несмотря на кризис и уменьшение туристических потоков в страну, Нью-Йорк по-прежнему остается самым популярным городом для посещения иностранных граждан. Интерес российских туристов к «Большому яблоку» поддерживается еще и потому, что границы с США все еще остаются открытыми для РФ, несмотря на приближающуюся вторую волну коронавируса в стране. Один из завсегдатаев Нью-Йорка, житель Санкт-Петербурга, поделился информацией, что отправиться в Штаты даже в период пандемии не составляет особого труда. Он отмечает, что на данный момент улететь в Америку из России можно только в Нью-Йорк, хотя этот город и испытывает эпидемиологический и финансовый кризис. США не прекратило воздушного сообщения с Россией, хотя официально перелеты между странами совершают только грузовые самолеты. Однако, чтобы хоть как-то получить коммерческую прибыль, авиакомпании пускают пассажиров на борт, причем часто за цену вдове ниже стандартного авиабилета. Турист из Петербурга Александр Федотов отметил, что пограничники обеих стран никак не препятствуют путешествию по туристической визе.

Турист поделился личным примером своего путешествия в Нью-Йорк, которое он осуществил 11 октября. Федотов рассказал, что температуру при посадке и высадке ему не измеряли, а во время полета заставили надеть маску, хотя следят за этим не сильно.

«Мне выдали бланк о состоянии здоровья для заполнения, но по прилете предоставить его не попросили. На борту самолета объявляют про обязательный карантин 14 дней, но его соблюдение тоже никто не контролирует – надежда только на сознательность пассажиров», - подчеркнул турист.

По его словам, пограничников даже не смутило отсутствие у него обратно билета в Россию — на прохождении паспортного контроля у мужчины лишь поинтересовались целью визита в страну и запланированным сроком пребывания в США.

«На мой вопрос, сколько времени я могу пробыть в Нью-Йорке, мне ответили — два месяца без проблем», - поделился Александр Федотов.

В самом городе, по рассказу туриста, жители очень ответственно соблюдают все необходимые карантинные меры, не дожидаясь напоминаний со стороны полиции. В общественные места вход не ограничен, все музеи также открыты. Единственное — перед их посещением следует записаться на сайте. Александр отметил, что абсолютно все американцы носят с собой защитные средства, а антисептики доступны для бесплатного использования абсолютно во всех общественных местах города.