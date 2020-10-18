На российской авиабазе в Сирии замечена странная активность

Сегодня, 11:03

Александр Зуев

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На российской авиабазе в Сирии замечена странная активность

На российской военной авиабазе «Хмеймим» в Сирии средствами объективного контроля на земле и в космосе замечена подозрительная активность. Там наблюдается скопление военно-транспортных самолетов, что видно на спутниковых снимках, датированных 22 октября.  На базе насчитывается до восьми бортов Ил-76.

Один самолет находится на запасной стоянке аэродрома, второй - на взлетно-посадочной полосе, еще шесть - на восточной стоянке.

Предположительно, этими бортами было доставлено в Сирию вооружение для подготовки новой крупной операции против террористов. Но, возможно, что на самолетах были переброшены новинки российского оборонпрома. Заметим, что вся новая военная техника, как правило, проходит тестирование в реальных боевых условиях в САР, пишет avia.pro.

Примечательно, что официальной информации на этот счет нет.  Но, как отмечают специалисты, это какой-то срочный груз. Иначе, его бы отправили по морю, что дешевле, но дольше.

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