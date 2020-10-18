Системы ПВО Армении ликвидировали азербайджанский беспилотник

23 октября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Twitter сообщил об уничтожении азербайджанского беспилотника и в доказательство этого опубликовал фото его обломков.

Так, пресс-секретарь сообщил, что на северо-востоке Армении был уничтожен БПЛА, сконструированный израильско-азербайджанской компанией Azad system.

Напомним, что в первые недели после начала военного конфликта в Карабахе лидировали силы Азербайджана. Они беспрерывно атаковали турецкими беспилотниками «Байрактар» и дронами-камикадзе. Эта техника принесла армянской и карабахской стороне большие потери.

Однако в последние дни Армения стала давать противнику серьезный отпор. Ее боевая сила явно научилась сбивать БПЛА Азербайджана. Некоторые военные аналитики предполагают, что большую роль в уничтожении дронов сыграли российские системы РЭБ «Красуха-4».

Не трудно заметить, что армянская сторона практически каждый день сообщает об уничтожении беспилотников. Похоже, что они нашли способ обезопасить страну от воздушных угроз Азербайджана.