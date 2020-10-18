Пленный армянский солдат на камеру рассказал о курдских наемниках в Карабахе

Вместе с ВС Армении против войск Азербайджана воюют наемники курдского происхождения. Об этом на камеру рассказал пленный армянский военнослужащий Альберт Микаэлян, сообщает «Лента.ру».

Привел он и некоторые подробности. Так, военнопленный заявил, что в рядах Армении сейчас есть «срочники, сверхсрочники и 1500 наемников курдского происхождения». Отряды курдов, которые готовятся к боям, сформировали по 10-15 человек. Платят наемникам по 600 долларов в месяц.

Пленный Альберт Микаэлян родом из Ширакской области Армении. На свет появился в 2001 году, прошел курс подготовки по управлению противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

В конце 2019-ого Микаэляна призвали в армию и направили в воинскую часть в городе Мартуни, что в Нагорном Карабахе. Службу проходил в противотанковом взводе.

Напомним: ранее Минобороны Армении и власти страны сообщали о том, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана принимают участие тысячи протурецких боевиков из Сирии.

Конфликт в Нагорном Карабахе, который разгорелся еще в 1988 году, в новую активную фазу вошел с 27 сентября этого года. Сейчас бои разной степени интенсивности идут по всей линии соприкосновения.