Турецкие С-400 сбили три британских дрона в своем воздушном пространстве

Турция, закупившая у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» наконец испытала их в реальных боевых условиях. Целями для ЗРК послужили британские дроны.

Вьетнамское издание DatViet, рассказывая об этом, обращает внимание на то, что ранее испытания таких ЗРК не были объектом пристального внимания со стороны прессы. Но сейчас о тестировании С-400 турками написали СМИ многих стран мира, хотя публикации подаются под «разными соусами».

Интерес к испытанием Турцией «Триумфов» возник из-за многочисленных угроз и предупреждений США. Мало того, что Вашингтон исключил Анкару из программы разработки перспективного истребителя, так все чаще с его стороны начали звучать предложения исключить Турцию из НАТО.

Но господин Эрдоган, похоже, все же решил продемонстрировать, что Белый дом ему не указ, и С-400 протестировал. Ракеты легко и просто уничтожили три беспилотника Meggitt BTT-3 Banshee британского производства. Они предназначены для такого рода испытаний.

К слову, испытания С-400 для Турции были не первыми. В минувшем году Анкара опробовала радары комплексов против своих F-16 и F-4. Результаты испытаний также полностью удовлетворили турецких военных, поскольку РЛС С-400 уверенно «захватывали» цели на любой высоте.

DatViet считает, что Россия должна быть благодарна Эрдогану за стойкость, ибо он «очень хорошо продвинул С-400 России на мировом рынке вооружений». После резонанса с испытаниями Турцией приобретенных у России систем список потенциальных покупателей «Триумфов» пополнился Вьетнамом, Ираком, Саудовской Аравией, Катаром и Египтом.