В боях под Гадрутом в Нагорном Карабахе погиб 19-летний русский солдат из Армении

В Нагорном Карабахе в ходе вооруженного конфликта погиб 19-летний русский солдат Александр Нечаев. Он был выходцем из молоканского села в Армении - в нем, в большинстве своем, проживают россияне. О смерти Нечаева сообщил военный корреспондент Семен Пегов на своем Telegram-канале WarGonzo.

Александр Нечаев, как отмечает автор, героически погиб при обороне Гадрута несколько дней назад. Он был солдатом, проходил срочную службу.

Сегодня тело погибшего солдата будет предано земле.

«Мы гордимся тобой, русский солдат!» - написал Пегов.

Александр Нечаев был родом из молоканского села Лермонтово.

Молокане появились в России в XVIII веке как течение, близкое к евангельскому протестантизму. В девятнадцатом веке они были подвержены преследованиям. По этой причине часть молокан была вынуждена оставить свои жилища и уехать. Многие отправились в Закавказье. Больше всего молокан было на территории Армении. Сейчас в стране есть не менее двух молоканских сел - это Лермонтово и Фиолетово.