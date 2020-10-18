В Китае из 5-летнего мальчика извлекли пиявку, прожившую в нем больше года

Сегодня в Китае местные СМИ опубликовали сообщения с фотографиями, как бригада хирургов работает по извлечению пиявки больших размеров из трахеи мальчика возрастом 5 лет. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на газету The Daily Mail.

Внутри тела маленького китайского ребенка развивалась настоящая живая пиявка на протяжении более одного года. Как сообщили врачам родители данного пациента, малыш часто говорил, что у него затрудненное дыхание и ощущаются неприятные моменты в глотке.

Врачи полагают, что паразит оказался в глотке вместе с нечистой водой, которую он выпил. Бригада хирургов успешно вынула червя-кровососа, написала Daily Mail.

Сначала родители пытались лечить сына самостоятельно, но их попытки ни к чему не привели. Тогда они обратились в лечебное учреждение. В процессе осмотра в трахее ребенка обнаружили живую пиявку.

16 октября, после тщательного обследования, была проведена операция, в процессе которой хирурги удалили ее из горла мальчика. Как рассказали врачи, пиявка выросла в длину с ладонь взрослого человека.

Хирург захватил пиявку специальной трубкой, резать пациента не пришлось. Родителям медики прочитали лекцию, в которой рассказали о том, как важно пить чистую воду. Видео операции по извлечению пиявки из горла ребенка недавно появилось в китайских соцсетях.