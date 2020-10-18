МО Азербайджана: освобождены новые территории на трех направлениях фронта

Минобороны Азербайджана: освобождены новые территории на трех направлениях фронта.

Оборонное ведомство Азербайджана сообщило о боях по трем направлениям на территории Нагорного Карабаха в ночь на пятницу. Так, отмечается, что ожесточенные столкновения с различной интенсивностью развернулись на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях. При этом армянские ВС из стрелкового оружия, минометов и пушек обстреляли оборонительные позиции Азербайджана.

При этом в Баку заявили, что этой ночью Армении был «нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника по всему фронту». Азербайджанцами в ответ на армянский обстрел были ликвидированы два танка Т-72, несколько реактивных систем залпового огня "Град", а также пять автомобилей врага.

Военный конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Тогда в ходе вооруженного противостояния 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. Азербайджан пытается сохранить свою территориальную целостность, а Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.