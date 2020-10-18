У Армении возникли военные неприятности с Ираном, сообщает Аvia.pro. Страна из-за этого оказалась серьезно ограничена в возможностях применения оружия против Азербайджана.

Тегеран ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что Иран более не намерен мириться с тем, что ежедневно на его территорию попадают десятки снарядов. А иранцы, которые проживают в приграничных районах (а Иран единственная страна в мире, которая граничит и с Арменией, и с Азербайджаном, и с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой), вынуждены покидать свои дома из-за постоянных обстрелов. Поэтому ответ на прилетевшие снаряды, даже если они будут выпущены ошибочно, будет жестким.

В результате войска Армении нынче не могут использовать артиллерию и тактическое ракетное оружие по нескольким направлениям из-за того, что риск попадания снарядов на территорию Ирана очень большой.

Таким образом, Азербайджан, которому удалось занять приграничные с Ираном районы, фактически вынудил Армению отказаться от применения ракетно-артиллерийских ударов.

На сегодня Баку уже занял более 20 процентов территории Карабаха. Еще на такой же части продолжаются активные бои. Вчера стало известно о том, что азербайджанским военным удалось установить свой контроль еще над более 20 населенными пунктами НКР. Позавчера сообщалось о взятии 24 селений, в том числе города Зангилана.