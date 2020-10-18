Издание Sohu рассказало о «жестком ответе» РФ на провокацию Японии у Курил

Издание Sohu рассказало о «жестком ответе» России на провокацию Японии у Курил.

Журналисты китайского издания Sohu заявили, что президент Путин свои маневром в Японском море смог убить сразу двух зайцев. Недавняя провокация Японии в районе Курил спровоцировала жесткий ответ РФ.

Так, Тихоокеанский флот России направил несколько своих судов в Японское море. Там россияне провели учения по ликвидации условного врага. А после группа Приморской флотилии ударила крылатыми ракетами «Москит» по учебным целям.

Китайские журналисты называют высадку японского десанта у Курил сигналом Москве насчет будущего Курильских островов. И считают, что Токио намеренно «играло мускулами» перед Россией и сделано это было после разговора с побывавшем в Японии американским дипломатом.

Однако, отмечают аналитики Sohu, ни Токио, ни Вашингтон не ожидали, что последует такой оперативный ответ. По их мнению, своим трюком с учениями с применением крылатых ракет РФ подстрелил сразу двух зайцев:

«С одной стороны, Россия направила предупреждение Японии о последствиях попытки силового захвата островов. С другой, учения в Японском море стали сигналом для США, им сообщили о бессмысленности попыток организаций провокаций в этом регионе. Все они будут жестко пресекаться».

Не оставили без внимания обозреватели Sohu и заявлений российских властей о том, что Россия никому не отдаст ни сантиметра своей земли. У Японии, по их мнению, фактически нет шансов забрать Курилы.