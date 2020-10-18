Издание Sohu рассказало о «жестком ответе» РФ на провокацию Японии у Курил

Издание Sohu рассказало о «жестком ответе» России на провокацию Японии у Курил.
Журналисты китайского издания Sohu заявили, что президент Путин свои маневром в Японском море смог убить сразу двух зайцев. Недавняя провокация Японии в районе Курил спровоцировала жесткий ответ РФ.
Так, Тихоокеанский флот России направил несколько своих судов в Японское море. Там россияне провели учения по ликвидации условного врага. А после группа Приморской флотилии ударила крылатыми ракетами «Москит» по учебным целям.
Китайские журналисты называют высадку японского десанта у Курил сигналом Москве насчет будущего Курильских островов. И считают, что Токио намеренно «играло мускулами» перед Россией и сделано это было после разговора с побывавшем в Японии американским дипломатом.
Однако, отмечают аналитики Sohu, ни Токио, ни Вашингтон не ожидали, что последует такой оперативный ответ. По их мнению, своим трюком с учениями с применением крылатых ракет РФ подстрелил сразу двух зайцев:
Не оставили без внимания обозреватели Sohu и заявлений российских властей о том, что Россия никому не отдаст ни сантиметра своей земли. У Японии, по их мнению, фактически нет шансов забрать Курилы.
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