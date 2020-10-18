Рой боевых дронов в Китае уничтожили огнем «Торов» и зенитных пушек

Китайские инженеры работают над созданием дронов-камикадзе. Недавно в Поднебесной презентовали самоходную установку, которая может одновременно запустить целый рой таких БПЛА.

Наряду с разработкой дронов-камикадзе в Китае уделяют огромное внимание и защите от таких беспилотников, ибо в других странах сейчас также прорабатывают тактику ведения боя роем беспилотников.

На прошедших в Китае учениях подразделения противовоздушной обороны 73-й армейской группы отработали задачи по отражению массированных налетов беспилотников-камикадзе. Отражать предполагаемую атаку решено было ракетными системами 9К331 "Тор-М1" производства России. Также задействовались переносные зенитные комплексы FN-6 и компактные противодронные радиоэлектронные ружья, пишет «Российская газета».

Нашлось место и спаренным буксируемым 35-мм автоматическим пушкам Тип 90, которые показали себя очень даже неплохо. Учения продемонстрировали, что таким оружием можно бороться даже с роем беспилотников-камикадзе.

Учения бригады ПВО 73-й армейской группы Восточной зоны боевого командования НОАК. pic.twitter.com/O7XK5WnAqn — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 22, 2020

В Китае, к слову, борьбе с беспилотниками уделяют внимание уже несколько лет. Одно из направлений, которое осваивается, - лазерное оружие. Два года назад в Китае презентовали систему LW-30, которая может выводить из строя не только беспилотники, но и небольшие самолеты.