Рой боевых дронов в Китае уничтожили огнем «Торов» и зенитных пушек

Сегодня, 21:00

Ольга Громова

0

Image 16+
Рой боевых дронов в Китае уничтожили огнем «Торов» и зенитных пушек

Китайские инженеры работают над созданием дронов-камикадзе. Недавно в Поднебесной презентовали самоходную установку, которая может одновременно запустить целый рой таких БПЛА.

Наряду с разработкой дронов-камикадзе в Китае уделяют огромное внимание и защите от таких беспилотников, ибо в других странах сейчас также прорабатывают тактику ведения боя роем беспилотников.

На прошедших в Китае учениях подразделения противовоздушной обороны 73-й армейской группы отработали задачи по отражению массированных налетов беспилотников-камикадзе. Отражать предполагаемую атаку решено было ракетными системами 9К331 "Тор-М1" производства России. Также задействовались переносные зенитные комплексы FN-6 и компактные противодронные радиоэлектронные ружья, пишет «Российская газета».

Нашлось место и спаренным буксируемым 35-мм автоматическим пушкам Тип 90, которые показали себя очень даже неплохо. Учения продемонстрировали, что таким оружием можно бороться даже с роем беспилотников-камикадзе.

В Китае, к слову, борьбе с беспилотниками уделяют внимание уже несколько лет. Одно из направлений, которое осваивается, - лазерное оружие. Два года назад в Китае презентовали систему LW-30, которая может выводить из строя не только беспилотники, но и небольшие самолеты.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В НКР заявили о готовности дать коридор для выхода войск Азербайджана

18-10-2020, 11:04

Киев тайно поставляет оружие Азербайджану через Турцию

18-10-2020, 08:19

Азербайджанский дрон-убийца Harop уничтожил армянский РЗСО «Смерч»

17-10-2020, 19:18

Индия выдвинула России ультиматум из-за частых поломок истребителей МиГ

17-10-2020, 18:37

Nokia развернет сеть 4G на поверхности Луны

17-10-2020, 14:22

Армия обороны Карабаха назвала военные цели в азербайджанской Гяндже

17-10-2020, 11:27

Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией города Физули и семи сел

17-10-2020, 10:50

СМИ раскрыли роль Турции в обострении конфликта в Карабахе

17-10-2020, 00:13

Страны НАТО проводят стратегические учения по отработке маневров на случай ядерной войны

16-10-2020, 17:48

Военные Азербайджана опубликовали видео взятия Гадрута

16-10-2020, 11:24

Появилось видео разгона российским вертолетом Ми-8 американских военных в Сирии

16-10-2020, 11:03

В Ереване заявили об уничтожении 552 единиц военной техники в Карабахе

16-10-2020, 09:59

США разрешили полеты вблизи Крыма

16-10-2020, 09:38

Военкор Александр Коц рассказал о расстреле пленных армян в Карабахе

16-10-2020, 08:18

Турция через Грузию перебросила в Азербайджан истребители F-16

15-10-2020, 22:31

Дома жителей Ирана пострадали после попадания снарядов из Карабаха

15-10-2020, 21:36

Россия снова доказала готовность помочь ЦАР в сохранении мира

15-10-2020, 20:07

США начали переброску оружия и техники на помощь Азербайджану

15-10-2020, 14:07

Китай после африканской чумы нарастил поголовье свиней до 375 миллионов

15-10-2020, 13:59

«Видели такое только в фильмах»: сирийские боевики в ужасе от армянских снайперов

15-10-2020, 13:27

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров